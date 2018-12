Bijna 1400 aanhoudingen in Frankrijk

In heel Frankrijk zijn zaterdag bijna 1400 ‘gele hesjes’ -betogers aangehouden van wie er een kleine duizend nog vastzitten. Ongeveer 120 demonstranten en twintig politiemensen raakten gewond, onder wie drie veiligheidsfunctionarissen. In het hele land hebben zaterdag 125.000 mensen gedemonstreerd, met 10.000 in de hoofdstad, meldde het ministerie van Binnenlandse Zaken.

In Parijs zitten nog ruim 600 mensen vast. De situatie is onder controle, zei minister Christophe Castaner (Binnenlandse Zaken) begin van de avond, hoewel het in enkele steden in het land nog onrustig bleef. Volgens premier Edouard Philippe komt president Macron komende week met nieuwe maatregelen om de „nationale eenheid” te herstellen.

Ook in onder meer Bordeaux en in Toulouse kwam het tot confrontaties tussen de betogers en de politie. In Bordeaux vielen bijna dertig gewonden. De politie verrichtte er 44 arrestaties. In Parijs zijn opnieuw winkels geplunderd. Er werd met stenen gegooid, barricades werden opgeworpen, snelwegen geblokkeerd en auto’s in brand gestoken.

Volgens de politie lokken vooral extreem-rechts, extreem-links en anarchisten rellen uit. Mensen betogen onder meer tegen de slechte economische omstandigheden en tegen de regering van president Macron. Het is het vierde weekend van demonstraties op rij.