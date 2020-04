Bijna 14.000 alleenstaande kinderen vragen asiel in EU

In 2019 hebben 13.800 alleenstaande minderjarigen asiel aangevraagd in de EU. Bijna een derde van deze vluchtelingen onder de 18 jaar die zonder familie of een andere begeleider in een EU-land terecht zijn gekomen, was afkomstig uit Afghanistan, maakt het Europees bureau voor de statistiek Eurostat bekend.

Ten opzichte van 2018 daalde het aantal onbegeleide minderjarigen dat een beschermde status in de EU zocht met 20 procent. Het gaat vooral om jongens (85 procent) en twee derde is 16 of 17 jaar oud. Er waren vorig jaar ook 3100 aanvragen van kinderen van 14 en 15 jaar, terwijl 1500 alleenstaande asielzoekers (11 procent) jonger waren dan 14.

Een kwart van de asielaanvragen vond plaats in Griekenland, maar ook in Duitsland, België en Nederland (1000 aanvragen ofwel 8 procent) zochten alleenreizende minderjarigen internationale bescherming. Naast Afghanen ging het vooral om kinderen uit Syrië, Pakistan, Somalië, Guinee en Irak.

In het piekjaar 2015 registreerden zich nog 92.000 alleenstaande asielkinderen in de 27 EU-landen.