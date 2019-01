„Bijna 130 jihadisten terug naar Frankrijk”

Bijna 130 Fransen die deelnamen aan de strijd van Islamitische Staat en nu in Koerdische kampen in Syrië gevangen zitten, worden in de komende weken overgebracht naar Frankrijk. Dit meldde de nieuwssite BFMTV.

De Franse autoriteiten vrezen volgens de bronnen van de nieuwssite dat de gevangen jihadisten straks zoekraken als gevolg van de instabiliteit in de regio, mede door het vertrek van Amerikaanse militairen uit Syrië. Het is beter ze naar Frankrijk terug te halen en te berechten dan ze in Syrië uit het oog te verliezen, zo luidt de motivatie van de autoriteiten. Ze zullen per vliegtuig worden gerepatrieerd en worden gearresteerd bij aankomst.