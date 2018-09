„Bijna 12.000 doden door luchtaanvallen Syrië”

Bij luchtaanvallen van het door de VS geleide militaire bondgenootschap tegen terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) in Syrië zijn bijna 12.000 mensen om het leven gekomen, zeggen activisten. De aanvallen begonnen in augustus 2014.

Onder de slachtoffers waren meer dan 3300 burgers, zegt het Britse Observatorium voor de Mensenrechten. Onder de burgers werden meer dan 800 kinderen en meer dan 600 vrouwen gedood.

De soennitische IS-extremisten zijn nu militair vrijwel verslagen en hebben hun vroegere heerschappij in Syrië en Irak verloren.