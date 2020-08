Bijna 100 miljoen dollar schade in VS door coronafraude

De totale schade in de Verenigde Staten als gevolg van coronagerelateerde fraude en oplichting bedraagt bijna 100 miljoen dollar, stelt een Amerikaanse consumentenbeschermingsorganisatie. Het aantal klachten over coronafraude is de afgelopen maanden fors toegenomen in sommige staten.

De organisatie stelt dat de meeste oplichting plaatsvindt in de staten Californië, Florida, New York, Texas en Pennsylvania. Het gaat daarbij onder meer om vervalste staatssteuncheques, oplichting met nepwebwinkels en de verkoop van zogenaamde, neppe geneesmiddelen tegen corona.

Volgens de Federale Handelscommissie (FTC) zijn er al meer dan 150.000 gevallen van coronagerelateerde oplichting of fraude gemeld. Daarvan vond ruim een derde plaats in de bovengenoemde staten. Ook in kleinere staten als Maine neemt coronafraude echter een snel een hogere vlucht. Het maandelijkse aantal klachten verviervoudigde daar tussen maart en juli, aldus de FTC.

De consumentenbeschermingsorganisatie SocialCatfish.com waarschuwt ook voor pogingen door criminelen om betaalgegevens van mensen buit te maken. Dat doen daders bijvoorbeeld via geautomatiseerde telefoontjes, sms-berichten en e-mails, waarbij zij slachtoffers bijvoorbeeld een staatssteuncheque aanbieden.