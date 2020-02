Bijeenkomst EU-leiders opgeschoven naar avond

De regeringsleiders van de EU-landen komen rond 18.00 uur naar de centrale onderhandelingstafel om verder te praten over de Europese meerjarenbegroting, meldt de woordvoerder van EU-president Charles Michel. Gedurende de dag werd de plenaire bijeenkomst vijf keer opgeschoven. Michel sprak de leiders de hele dag apart of in groepjes in een poging een compromis dichterbij te brengen. Dat zou een aangepast voorstel met een iets lager begrotingsplafond hebben opgeleverd.

Bij een van de vele overleggen schoven de Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Macron aan bij premier Mark Rutte en zijn drie ‘zuinige’ bondgenoten uit Denemarken, Zweden en Oostenrijk. Zij keken gezamenlijk naar opties om te korten op begrotingsposten in het voorstel van Michel, zoals de Europese grens- en kustwacht of het Erasmus+-programma. „Kijk of er nog stof uit de gordijnen kan worden geklopt en zoek naar laaghangend fruit”, was hun boodschap aan Michel volgens een diplomaat.