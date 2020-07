Bijbelgebruik VS neemt af in coronacrisis

Veel minder mensen in de VS lezen dagelijks in de Bijbel. Ook het percentage Amerikanen dat zich door de Bijbel laat leiden bij de keuzes die zij maken, is tijdens de coronapandemie gedaald.

Dat concludeert het Amerikaanse Bijbelgenootschap samen met het christelijke onderzoeksbureau Barna vorige week.

De daling van het percentage Amerikanen dat dagelijks Bijbelleest, betekent een trendbreuk. De afgelopen tien jaar bleef dat stabiel op ongeveer 14 procent van de bevolking. Begin 2020, vóór de coronapandemie uitbrak, was dat gezakt naar 9 procent, zegt het Bijbelgenootschap, dat jaarlijks onderzoek doet naar het Bijbelgebruik. Het genootschap onderzocht ook tijdens de coronapandemie het gebruik van de Bijbel. Daaruit bleek dat die daling zich voortzette naar 8,5 procent.

De helft van de mensen die door de coronacrisis een familielid verloren, gebruikt de Bijbel wel vaker, meer dan dubbel zoveel. Ook lezen jongvolwassenen de Bijbel vaker dan elke andere generatie. Zesentwintig procent van hen leest elke week meerdere keren uit de Bijbel.

Daarnaast bleek dat de afgelopen maanden minder mensen in de VS zich bij hun keuzes laten leiden door de Bijbel. In januari had bij 27,8 procent van de Amerikaanse volwassenen de Bijbel invloed op keuzes. In juni, na maanden van kerksluitingen, was dat gedaald tot 22,6 procent.

Betrokkenheid

Volgens het Bijbelgenootschap laten de onderzoeksresultaten zien dat er een duidelijke relatie is tussen kerkbezoek en het gebruik van de Bijbel. De kerk moet de band met de gemeenteleden versterken, om die betrokkenheid van gemeenteleden te vergroten, vindt het instituut.

„De kerk moet van een overlevingshouding door de pandemie overgaan naar discipelschap. En dat vergt van kerken nog meer innovatie”, aldus de directeur van het Bijbelgenootschap, Robert Briggs.