Big Ben slaat vier jaar niet

De Londense Big Ben is vanaf volgende week maandag vier jaar lang niet meer te horen. Reden hiervoor is een grootscheepse renovatie van de Elizabeth-toren waarin de 13,7 ton zware klok hangt. De veiligheid van de arbeiders in de toren moet worden gegarandeerd.

De klok zal tot 2021 alleen nog te horen zijn tijdens grote evenementen zoals oud en nieuw.

Big Ben is eigenlijk de naam voor de zwaarste van de vijf klokken in de 96 meter hoge Elizabeth-toren die aan de Theems staat. In de volksmond wordt de hele toren zo genoemd.

De Big Ben slaat al bijna 157 jaar zonder onderbreking. Alleen in 2007 en tussen 1983 en 1985 zweeg de klok wegens renovatie. De Big Ben is vermoedelijk vernoemd naar de Britse bouwer en politicus Sir Benjamin ’Ben’ Hall (1802-1867).

Ook het parlementsgebouw zelf, Palace of Westminster, waar de Big Ben deel van uitmaakt, moet dringend worden gerenoveerd. Al tientallen jaren wordt het uit ongeveer 1100 kamers bestaande gebouw steeds slechts een beetje opgelapt. Het renovatieproject dat miljarden zou gaan kosten, is niet goedgekeurd door het Britse parlement.

Buckingham Palace, de residentie van koningin Elizabeth, is er ook erg slecht aan toe. Een jaar geleden brak een stuk van de gevel af. Ook regent het regelmatig binnen.