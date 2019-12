Big Ben in Londen luidt nieuwe jaar in

De Britse Big Ben-klok in de historische klokkentoren van het parlement zal om middernacht op oudejaarsavond luiden. De 96 meter hoge Elizabeth Tower, een van de meest gefotografeerde gebouwen in Groot-Brittannië, stond de afgelopen twee jaar in de steigers. In die tijd zijn de vier wijzerplaten van de klok opnieuw geglazuurd, is het ijzerwerk opnieuw geschilderd en het steenwerk gereinigd en gerepareerd.

Sinds het begin van de restauratiewerkzaamheden in 2017 is de Big Ben grotendeels tot zwijgen gebracht en klinkt de bel alleen nog maar voor belangrijke gebeurtenissen. Hij werd voor het laatst geluid op Remembrance Day op 11 november.

De bel zal meerdere malen worden getest in de aanloop naar Nieuwjaarsdag. De restauratie van 4 miljard pond (4,68 miljard euro) moet in 2021 worden voltooid. Die kosten zijn niet alleen voor de toren, maar zijn het totale bedrag van de renovatie van het parlementsgebouw Palace of Westminster, waar de Big Ben deel van uitmaakt.

Big Ben is eigenlijk de naam voor de zwaarste van de vijf klokken. In de volksmond wordt de hele toren zo genoemd.