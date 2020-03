Biden zet Sanders op grote achterstand

Voor de derde dinsdag op rij heeft Joe Biden een ruime overwinning geboekt in de strijd om de Democratische nominatie.

Hij won dinsdag de voorverkiezingen in Arizona, Florida en Illinois. In alle drie de staten waren veel gedelegeerden te verdelen, waardoor de voormalig vicepresident zijn toch al stevige voorsprong op Bernie Sanders verder uitbreidde.

Bij alle drie verkiezingen was het verschil tussen Biden en Sanders aanzienlijk. In Arizona had Biden met 72 procent van de stemmen geteld een voorsprong van 13 procent op zijn tegenstander. In Illinois was dat verschil rond de 23 procent en in Florida zelfs zo’n 40 procent. Het verschil in gedelegeerden is na telling van alle stemmen vermoedelijk meer dan 300 in het voordeel van Biden. Daarmee is zijn nominatie als Democratische tegenkandidaat van Trump zo goed als een feit. Sanders lijkt voorlopig nog niet uit de race te stappen, maar de druk om de strijd op te geven groeit nu hij geen serieuze kans meer maakt om de voormalig vicepresident te verslaan.

Coronavirus

De afgelopen dagen werden de voorverkiezingen door het coronavirus gedomineerd. Campagne-evenementen van zowel Biden en Sanders als van president Trump werden afgelast. Doordat er in Arizona en Florida vooral per post wordt gestemd, was de opkomst in deze staten gelijk aan die in andere jaren. In Illinois bracht net iets meer dan de helft van het aantal kiezers van 2016 hun stem uit.

In de staat Ohio zou vannacht eveneens worden gestemd. De Republikeinse gouverneur Mike DeWine kondigde maandagavond echter aan dat op last van de gezondheidszorgorganisatie van de staat de voorverkiezingen niet doorgingen in verband met het coronavirus.

DeWine had aanvankelijk geprobeerd de voorverkiezingen naar juni te verplaatsen, maar dit werd maandagmiddag door de rechter tegengehouden. Het is nog onduidelijk of het afblazen van de stemming in strijd is met deze rechterlijke uitspraak.

Volgende week zou in de zuidelijke Amerikaanse staat Georgia worden gestemd. Deze voorverkiezingen zullen om gezondheidsredenen pas in mei plaatshebben. Daarmee zijn de eerste ‘serieuze’ stemmingen pas begin april. Tot die tijd ligt de campagne vrijwel stil in verband met het coronavirus.