Biden wint voorverkiezing in Texas

Oud-vicepresident Joe Biden wint de Democratische voorverkiezing in de belangrijke staat Texas, waar dinsdag na Californië de meeste kiesmannen waren te verdelen. Dat voorspellen Amerikaanse media.

Texas wordt gezien als een van de hoofdprijzen op Super Tuesday, de dag waarop de Democraten voorverkiezingen houden in 14 staten. In de zuidelijke staat zijn 228 ‘delegates’ te verdelen. In Californië, waar 415 van die kiesmannen op het spel staan, stevent senator Bernie Sanders volgens exitpolls af op een overwinning.