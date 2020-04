Biden wint schriftelijke voorverkiezingen Ohio

Voormalig Amerikaans vicepresident Joe Biden heeft de Democratische voorverkiezingen in de staat Ohio gewonnen. Biden is de enige overgebleven kandidaat voor de Democraten en hij lijkt het in november bij de presidentsverkiezingen op te gaan nemen tegen president Donald Trump.

Biden heeft 74 procent van de stemmen gekregen in Ohio. De rest gaat naar al afgevallen kandidaten die nog wel op de lijst staan, zodat ze bij de Democratische Partijbijeenkomst meer invloed uit kunnen oefenen op het beleid. In augustus wordt de presidentskandidaat daar gekozen.

De voorverkiezingen in Ohio werden door de rest van de VS nauwlettend in de gaten gehouden, omdat er op afstand werd gestemd. Door de coronacrisis zagen de autoriteiten van Ohio zich gedwongen de stembusronde te verplaatsen van 17 maart naar eind april. De afgelopen weken konden mensen schriftelijk hun stem uitbrengen.