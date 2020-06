‘Biden wint ook voorverkiezingen in New York en Kentucky’

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft zoals verwacht ook de voorverkiezingen in de staten New York en Kentucky gewonnen. Dat melden MSNBC en CBS op basis van eigen prognoses.

De voormalig vicepresident heeft volgens CBS genoeg stemmen binnengehaald om 2304 kiesmannen achter zich te krijgen. Bij Democratische voorverkiezingen in andere staten eerder deze maand werd al duidelijk dat Biden verzekerd is van meer dan 1991 kiesmannen, het aantal dat nodig is om tijdens de Democratische conventie in augustus officieel gekozen te worden als uitdager van Trump tijdens de presidentsverkiezingen op 3 november.

De staat New York wilde de voorverkiezingen aanvankelijk niet meer laten doorgaan omdat Joe Biden de enige overgebleven kandidaat is. Voormalig kandidaat Andrew Yang spande daarom met succes een zaak aan. Het argument van New York was dat stemmen gevaar kan opleveren voor de gezondheid met het oog op het coronavirus.