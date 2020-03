‘Biden wint in Virginia, Sanders in Vermont’

Oud-vicepresident Joe Biden wint waarschijnlijk de Democratische voorverkiezingen in de Amerikaanse staat Virginia. Dat blijkt uit de eerste exitpolls. Senator Bernie Sanders wint volgens de eerste exitpolls in zijn thuisstaat Vermont.

Hoeveel kiesmannen Biden in Virginia krijgt en Sanders in Vermont, moet nog blijken. Biden heeft in ieder geval zestien van de 99 in Virginia en Sanders twee van de 16 in Vermont.

Voor de voormalige burgemeester van New York Michael Bloomberg is de nederlaag in Virginia een tegenvaller. Hij heeft meer dan 500 miljoen dollar uitgegeven aan reclames en staat dinsdag voor het eerst op het stembiljet. Bloomberg richt zich net als Biden op gematigde Democraten.