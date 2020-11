De Democraat Joe Biden krijgt de meeste stemmen in Minnesota. Dat voorspelt Fox News. Winst in die ‘swing state’ levert 10 kiesmannen op, wat Biden dichter bij het presidentschap brengt. De Democraten wonnen vier jaar geleden ook in Minnesota.

Ook in Hawaii, goed voor 4 kiesmannen, wint de Democratische kandidaat volgens onder meer Fox en The New York Times.