Biden wint definitief in Arizona en Wisconsin

De Amerikaanse staten Arizona en Wisconsin hebben maandag bevestigd dat Joe Biden daar de presidentsverkiezingen heeft gewonnen.

Het is de zoveelste tegenslag voor president Trump, die had gehoopt op de een of andere manier zijn nederlaag te kunnen omdraaien. De zege in beide staten maakt de landelijke overwinning van Biden nog steviger.

Arizona en Wisconsin waren staten waar het verschil tussen Biden en Trump niet groot was, of waar de president de vorige keer nog had gewonnen. In Arizona bleek de voorsprong van de Democratische uitdager iets meer dan 10.000 stemmen, op een totaal van ruim 3,3 miljoen stemmen.

Ook in Wisconswin bleek dat de door Trump aangevraagde hertelling van de stemmen hem niet de gewenste ommekeer heeft bezorgd. Na hertelling bleek dat Biden er zelfs nog 132 stemmen bijkreeg. Biden was in de noordelijke staat al eerder aangewezen als winnaar. Hij had al een voorsprong van iets meer dan 20.000 stemmen.

Verontwaardigd

Trump heeft op Twitter verontwaardigd gereageerd op het besluit van Arizona om Biden officieel tot winnaar in die staat uit te roepen. Daarbij haalde hij uit naar de Republikeinse gouverneur van Arizona, Doug Ducey. „Waarom maakt hij zo’n haast om een Democraat naar het Witte Huis te helpen terwijl er zoveel vreselijke dingen rondom stemfraude worden onthuld?”, vraagt Trump zich af. In tegenstelling tot wat de president op Twitter schrijft, is er tot dusver geen enkel bewijs voor de verkiezingsfraude die volgens hem door de Democraten gepleegd is.

Het team van Trump begon na de verkiezingen rechtszaken en eiste hertellingen en controles in meerdere cruciale staten. Er zou op grote schaal zijn gefraudeerd. Maar de pogingen om op die manier alsnog een tweede ambtstermijn binnen te slepen, waren tot nu toe tevergeefs. Onder meer de ‘slagvelden’ Georgia en Pennsylvania verklaarden Biden eerder al officieel tot winnaar.