Biden wil oudgediende Ron Klain benoemen tot stafchef Witte Huis

Joe Biden, de verkozen president van de Verenigde Staten, wil Ron Klain benoemen tot stafchef van het Witte Huis, meldt The New York Times. Klain geldt al jaren als een bekend gezicht in de top van de Democratische partij.

De stafchef van het Witte Huis geldt als de hoogste ambtenaar in het team van functionarissen dat voor de president werkt. Klain werkte in 1989 al voor Biden toen die nog senator namens de staat Delaware was, en later toen Biden vicepresident was onder Barack Obama, diende Klain ook al Bidens stafchef.

„Ron Klains uitgebreide en diverse ervaring en zijn capaciteit om met mensen van alle politieke overtuigingen samen te werken, is precies wat ik nodig heb in een stafchef van het Witte Huis nu we de confrontatie aangaan met dit moment van crisis en ons land weer samenbrengen”, schrijft Biden op Twitter.

Klain, een jurist met een Harvard-diploma, kent de wandelgangen van het Capitool (het parlementsgebouw in Washington) als zijn broekzak, aldus The New York Times. Ook heeft hij in 2014 en 2015 president Obama geadviseerd over het indammen van een ebola-uitbraak, en beschikt Klain over ruime ervaring in het bedrijfsleven.

Ron Klain (59) werd door de insiders al maanden gezien als de grootste kanshebber voor de baan als Biden president zou worden. Op Twitter heeft hij zich ontpopt als een scherpzinnig en geestig criticus van president Donald Trump.

De relatief progressieve senator Elizabeth Warren (Massachusetts), die dit het voorjaar tegen Biden opnam in de Democratische voorverkiezingen, vindt dat Biden met Klain „een uitstekende keuze” heeft gemaakt. „Hij begrijpt de omvang van de gezondheidscrisis en de economische crisis en hij heeft de ervaring om deze volgende regering er doorheen te leiden”, aldus Warren.