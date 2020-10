Biden wil nog niet zeggen of hij meer opperrechters wil

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden wil nog niet zeggen of hij het aantal rechters in het Hooggerechtshof wil uitbreiden. Dat idee is geopperd door Democraten die boos zijn omdat president Donald Trump vlak voor de verkiezingen nog een nieuwe opperrechter voor het leven wil benoemen. Biden maakte donderdag duidelijk zijn vingers nog niet te willen branden aan die gevoelige kwestie.

„Het moment dat ik antwoord geef op die vraag, is dat alles waar het op de voorpagina’s van jullie kranten over zal gaan”, zei Biden tegen journalisten. Dat zou volgens hem de aandacht afleiden van de poging van Trump om op de valreep nog een rechter te benoemen. De Democraat zei dat hij pas publiekelijk een standpunt zal innemen als hij de verkiezingen wint.

Ook de vicepresidentskandidaat van Biden, Kamala Harris, wilde tijdens haar debat met Mike Pence niet ingaan op de vraag of ze het aantal zetels wil uitbreiden. „Uw partij pleit er openlijk voor om zetels toe te voegen aan het hooggerechtshof, dat al 150 jaar negen zetels heeft, als jullie je zin niet krijgen”, wierp vicepresident Pence haar voor de voeten. „Dat is een typisch geval van de regels veranderen als je niet kan winnen door volgens de regels te spelen.”

Trump heeft onlangs tot chagrijn van de Democraten Amy Coney Barret naar voren geschoven om de overleden opperrechter Ruth Bader Ginsburg te vervangen. Dat kan nog tientallen jaren gevolgen hebben voor de samenstelling van het hoogste hof van de VS, waar rechters die als conservatief worden gezien nu al in de meerderheid zijn. De Senaat moet de benoeming van Barret nog goedkeuren, maar daar zijn de Republikeinen in de meerderheid.

Zowel de Democraten als de Republikeinen gebruiken de benoeming om hun achterban te mobiliseren in de aanloop naar de verkiezingen. Het kamp van Biden verwijt de Republikeinen hypocrisie. De partij van Trump blokkeerde in 2016 de benoeming van een kandidaat-opperrechter van de Democratische president Barack Obama. Toen luidde hun argument dat het niet gepast was om daar in de aanloop naar presidentsverkiezingen over te beslissen, maar daar zijn ze nu op teruggekomen.

Het Amerikaanse hooggerechtshof heeft sinds 1869 negen leden. Dat aantal is echter niet verankerd in de grondwet en kan in principe worden aangepast. Biden heeft in het verleden duidelijk gemaakt daar geen voorstander van te zijn. Toekomstige regeringen zouden dan dezelfde truc kunnen toepassen.