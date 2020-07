Biden wil miljarden steken in schone energie

Joe Biden, de Democratische kandidaat voor het Amerikaanse presidentschap, wil in zijn eerste termijn als president 2 biljoen dollar steken in het terugdringen van broeikasgassen. De uitstoot van fossiele brandstoffen in de energievoorziening moet in vijftien jaar naar nul zijn teruggebracht.

Dat heeft Biden dinsdag gezegd tijdens een campagnebijeenkomst in zijn thuisbasis Wilmington. Met zijn plan wil hij de Amerikaanse auto-industrie een impuls geven door de productie van elektrische auto’s te stimuleren. Ook zouden er 1,5 miljoen energiezuinige huizen gebouwd moeten worden.

Vanuit Republikeinse hoek kwam meteen zware kritiek op Bidens klimaatplan, dat ten koste zou gaan van duizenden goedbetaalde banen en de elektriciteitsrekening omhoog zou jagen. Daarvan zouden vooral de lagere en middeninkomens de dupe worden

Vorige week kwam de Democratische presidentskandidaat nog met een voorstel om 700 miljard dollar te investeren in het scheppen van nieuwe banen in vooral de Amerikaanse technologiesector. De oud-vicepresident beloofde investeringen op het gebied van batterijtechnologie, kunstmatige intelligentie en biotechnologie.