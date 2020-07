Biden wil meer aandacht voor moslims in de VS

Joe Biden, de Democratische presidentskandidaat wil dat er op Amerikaanse scholen meer en beter onderwijs over de islam wordt gegeven. Volgens hem is er onder de regering Trump sprake van “een dramatische stijing van islamofobie.”

„Wat mensen zich vaak niet realiseren is dat onze fundamentele overtuiging ontspruit aan dezelfde wortel,” zei Biden die zelf room-katholiek is. „In het onderwijs moeten we een open, onbevangen gesprek voeren over alle wereldgodsdiensten. En de islam is een van die godsdiensten.”

Biden voerde zijn pleidooi begin deze week tijdens een videoconferentie van het actiecomité Emgage Action (EmA). Dat is een politieke organisatie van Amerikaanse moslims. Aanvankelijk steunde ze Bernie Sanders, maar na zijn terugtreden stelde ze zich achter Biden.

De Democraat haalde fel uit naar zijn Republikeinse rivaal. „Donald Trump heeft in dit land de vlammen van haat over de hele linie aangewakkerd. Met zijn woorden, zijn beleid, zijn benoemingen en zijn daden blijft hij die vlammen aanblazen. Onder deze regering hebben we een enorme stijging van islamofobie gezien. Kinderen worden op school gepest. Er zijn ook allerlei haatmisdrijven.”

Biden beweerde verder dat Trump mensen met openlijke islamofobe opvattingen heeft benoemd in hoge overheidsposities en bij het leger. „Dat is een belediging voor onze waarden. Het verzwakt onze positie in de wereld,” aldus de presidentskandidaat.

Biden bedankte EmA voor de inspanningen om in november één miljoen moslims op hem te laten stemmen. Hij gaf toe dat er in het verleden onvoldoende is geluisterd naar de stem van moslim-Amerikanen.

De Democraat prees de moslimgemeenschappen omdat zij de eersten waren „die Trumps aanval op zwarte en bruine gemeenschappen in Amerika opvingen toen de president het verachtelijke moslimverbod uitvaardigde.” Daarmee doelde Biden het inreisverbod uit 2017 voor moslims uit een aantal landen. „Dat was het openingsspervuur van bijna vier jaar vol constante druk, beledigingen en aanvallen op islamitische groepen, Latino’s en zwarte gemeenschappen.”

De presidentskandidaat beloofde zich in te spannen voor wetgeving tegen haat en voor het wegwerken van alle vooroordelen tegen minderheden. De voormalige vicepresident van Obama zei aan het slot niet zozeer de steun van de moslims te vragen; hij wil die verdienen.

De uitspraken van Biden hebben geleid tot verontrusting bij conservatieve christenen in de VS. Het gevoelen daar is dat de Democraat het „joods-christelijke fundament van de Amerikaanse samenleving ondergraaft.” David Brody, politiek analist bij de omroep Christian Broadcasting Network, ziet het positiever: „Bidens opmerkingen helpen Trump geweldig in deze verkiezingsstrijd.”