Biden wil geen geld bij politie weghalen

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden is volgens zijn campagnemedewerkers tegen het weghalen van geld bij de politie. Links-radicale activisten zijn ook binnen zijn partij een campagne gestart om de politie van fondsen te onttrekken, omdat die onverantwoordelijk, racistisch en gewelddadig zou zijn. President Trump heeft in zijn campagne de Democraten ervan beschuldigd op een chaos uit te zijn door het politieapparaat in het land te ontmantelen. In Minneapolis willen prominente leden van de overwegend linkse gemeenteraad de politie zelfs afschaffen.

Democratische volksvertegenwoordigers hebben maandag in het Congres een wetsontwerp gelanceerd, waar geen sprake is van minder geld voor de politie. Ze zeggen dat het geld doelmatiger besteed moet worden, onder meer voor betere opleiding en training.

In Minneapolis is 25 mei door toedoen van agenten een 46-jarige verdachte, George Floyd, overleden na zijn ruwe aanhouding. Biden bezoekt volgens Amerikaanse media later op maandag nabestaanden van Floyd in het Texaanse Houston, waar Floyd dinsdag wordt begraven.