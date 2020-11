Biden wil Amerikanen verenigen

Joe Biden wil als nieuwe president van de Verenigde Staten niet verdelen, maar verenigen. Dat zei de Democraat zaterdagavond in zijn overwinningsspeech.

Biden hield zijn toespraak nadat duidelijk was geworden dat hij in de staat Pennsylvania had gewonnen. Dat leverde hem 20 kiesmannen op, waardoor hij de grens van 270 kiesmannen –noodzakelijk voor een meerderheid– ruimschoots overschreed.

In zijn rede zei Biden enerzijds de bestaande tegenstellingen in de Amerikaanse maatschappij te willen overbruggen, maar tegelijk kondigde hij aan te breken met het beleid van president Trump.

„Ik beloof een president te zijn die er niet op uit is verdeling te zaaien, maar juist wil verenigen”, zei de president-elect. „Een die geen rode of blauwe staten ziet, maar Verenigde Staten. Ik zal met heel mijn hart werken om het vertrouwen van het hele volk te winnen.”

De Democraat richtte zich ook tot de miljoenen Amerikanen die voor Donald Trump hadden gestemd. Hij riep beide kampen op tot verzoening en begrip. „Ik snap jullie teleurstelling. Ik heb zelf ook een paar keer verloren”, zei Biden tot de Trumpstemmers. „Maar laten we elkaar nu een kans geven. Het is tijd de harde retoriek achterwege te laten, elkaar weer te zien en weer naar elkaar te luisteren. We moeten stoppen onze tegenstanders als vijanden te behandelen. Het zijn onze vijanden niet. Het zijn Amerikanen. De Bijbel zegt ons: Voor alles is een tijd. Een tijd om op te bouwen, een tijd om te oogsten, een tijd om te zaaien en een tijd om te genezen.” De nieuw verkozen president stelde dat de Amerikanen hem een „duidelijke, overtuigende” overwinning hebben bezorgd. „Een overwinning voor ons, het volk.”

Geroepen

Biden besloot zijn toespraak met: „Nu gaan we samen beginnen aan het werk waartoe God en de geschiedenis ons hebben geroepen. Laat ons met heel ons hart en vaste hand het geloof in Amerika en in elkaar, met liefde voor ons land –en verlangen naar rechtvaardigheid– het land zijn waarvan we weten dat we het kunnen zijn. Een verenigd land. Een sterker land. De Verenigde Staten van Amerika. God zegene u. En moge God onze troepen beschermen.”

Tijdens de bijeenkomst voerde niet alleen Biden het woord, maar ook zijn running mate Kamala Harris. Zij beloofde een vicepresident te zijn zoals Joe Biden was voor Barack Obama, „loyaal, eerlijk en voorbereid.”

Biden liet wel merken duidelijk een ander beleid te willen voeren dan president Trump. „De Amerikanen hebben een beroep op ons gedaan de kracht in te zetten van fatsoen en de kracht van eerlijkheid. De kracht van de wetenschap en de kracht van de hoop bij de grote worstelingen van onze tijd.” Daarbij benoemde hij een aantal problemen dat hij snel wil aanpakken: de coronapandemie, de economische crisis, de verbetering van de gezondheidszorg, het terugdringen van het racisme en de zorg voor het klimaat.

Hoewel Biden beloofde de hand naar de Trumpstemmers uit te willen steken, gaf hij zaterdag ook expliciet aan dat bij het aanpakken van deze problemen de Republikeinen voorlopig geen inspraak krijgen. Dat kan hem overigens in de nodige problemen brengen, omdat de Republikeinen in de Senaat naar verwachting de meerderheid behouden. Bij benoemingen en wetsvoorstellen heeft hij de goedkeuring van de senatoren juist nodig.

Voor de aanpak van de coronaepidemie wil Biden een plan klaar hebben als hij op 20 januari als president wordt beëdigd. Daarom stelt hij maandag al een team van specialisten aan dat zo’n plan moet opstellen. „Het plan zal worden gebouwd op een fundament van wetenschap”, aldus Biden.

Ongeregeldheden

Aanhangers van Biden gingen zaterdagavond in veel steden de straat op om de overwinning te vieren. Opmerkelijk was dat de aanhangers van Trump zich dit weekeinde rustig hielden. Tot ongeregeldheden, waar vooraf voor was gewaarschuwd, kwam het niet.

Binnen het team van Trump wordt wel overwogen manifestaties, vergelijkbaar met verkiezingsrally’s te houden. Ook zou volgens Amerikaanse media het idee zijn geopperd om overlijdensberichten te publiceren van overleden kiezers in wiens naam volgens de Trump-campagne zou zijn gestemd.