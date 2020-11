Biden wil als president „niet te verdelen, maar te verenigen”

Joe Biden stelt zich als nieuwe president van de Verenigde Staten het doel „niet te verdelen, maar te verenigen”. Dat zei de Democraat op zijn overwinningsrally in Wilmington (Delaware), waar hij ook de winst op president Donald Trump officieel opeiste.

„Ik beloof een president te zijn die er niet op uit is verdeling te zaaien, maar juist wil verenigen”, zei Biden. „Een die geen rode of blauwe staten ziet, maar Verenigde Staten. Ik zal met heel mijn hart werken om het vertrouwen van het hele volk te winnen.” De nieuw verkozen president stelde dat de Amerikanen hem een „duidelijke, overtuigende” overwinning hebben bezorgd. „Een overwinning voor ons, het volk.”

Sprekend op de bijeenkomst in zijn woonplaats stelde Biden dat nu het moment is voor de Verenigde Staten om „te helen”. Hij sprak uit maandag een ‘coronavirus task force’ in te stellen die als taak krijgt de coronapandemie te bestrijden en zal bestaan uit vooraanstaande wetenschappers en deskundigen. „Dat plan zal worden gebouwd op een fundament van wetenschap”, aldus Biden.

De kersverse president richtte zich ook tot de Amerikanen die voor Trump hadden gestemd en riep beide kampen op tot verzoening en begrip. „Ik snap jullie teleurstelling. Ik heb zelf een paar keer verloren”, zei Biden, verwijzend naar zijn eerdere pogingen het presidentschap binnen te slepen. „Maar laten we elkaar nu een kans geven. Het is tijd de harde retoriek achterwege te laten, elkaar weer te zien en weer naar elkaar te luisteren. We moeten stoppen onze tegenstanders als vijanden te behandelen. Het zijn onze vijanden niet. Het zijn Amerikanen.”