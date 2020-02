Biden wil aanhaken bij Sanders in South Carolina

De strijd om de Democratische nominatie voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen gaat zaterdag verder met de voorverkiezingen in de staat South Carolina. Het zijn de laatste voorverkiezingen voor Super Tuesday, als er in veertien staten wordt gestemd, komende dinsdag. Voor oud-vicepresident Joe Biden lijkt het de laatste kans om voor Super Tuesday nog aan te haken bij senator Bernie Sanders en Pete Buttigieg.

In South Carolina is meer dan de helft van de Democratische stemmers zwart. Biden heeft veel steun onder de zwarte stemmers, terwijl Sanders en Buttigieg moeite hebben hen achter zich te krijgen. In 2016 leed Sanders mede daardoor een grote nederlaag tijdens de voorverkiezingen in de staat toen hij het opnam tegen Hillary Clinton.

De senator gaat nu nog aan de leiding met 45 kiesmannen, maar in de partij zijn veel twijfels over de geschiktheid van de linkse Sanders. Veel hooggeplaatste Democraten willen hem niet voordragen als hij geen meerderheid van 1991 ‘delegates’ wint, schrijft The New York Times. In de partij bestaat de angst dat de ideeën van Sanders te links zijn. Ook wordt gezegd dat de gematigde kandidaten gezamenlijk veel meer stemmen binnenhalen dan Sanders, maar dat die nu nog worden verdeeld over Biden, Buttigieg en Amy Klobuchar.