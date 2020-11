Biden: we verkiezen hoop boven angst

„We verkiezen hoop boven angst, waarheid boven leugens, wetenschap boven fictie.” Die woorden sprak de Democratische presidentskandidaat Joe Biden tijdens zijn laatste campagneronde in Pennsylvania, een cruciale staat waar zowel hij als president Trump kans maakt op de overwinning.

De voormalige vicepresident sprak een kleine groep aanhangers met een megafoon toe in Philadelphia terwijl hij een mondkapje droeg. Biden denkt dat hij genoeg stemmen krijgt om de overwinning te kunnen uitroepen. Hij beloofde opnieuw de coronapandemie veel beter aan te pakken dan Trump. De verkiezingsavond brengt hij door in Wilmington in zijn thuisstaat Delaware.

President Trump vertrok na een stop in het campagnekwartier in de staat Virginia naar het Witte Huis. Verliezen is niet gemakkelijk, had hij tegen medewerkers gezegd.