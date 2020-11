Biden waarschuwt Johnson voor gevolgen brexit voor Noord-Ierland

De verkozen Amerikaanse president Joe Biden heeft zijn eerste telefoongesprek met de Britse premier Boris Johnson dinsdagmiddag aangewend om zijn zorgen over de gevolgen van de brexit voor de vrede in Noord-Ierland te uiten. Tijdens het ongeveer 20 minuten durende gesprek herhaalde Biden zijn steun voor het Goedevrijdagakkoord uit 1998, waarmee een einde kwam aan decennia van geweld tussen pro-Ierse katholieken en pro-Britse protestanten.

Een Britse functionaris bevestigt dat Biden, wiens familie Ierse wortels heeft, het Goedevrijdagakkoord aanhaalde met betrekking tot de brexit-onderhandelingen. Johnson reageerde door de aankomende president te beloven dat het Verenigd Koninkrijk het vredesakkoord zal handhaven. Toen Biden later de Ierse premier Michael Martin aan de telefoon had, benadrukte hij ook tegenover hem het belang dat hij hecht aan de vrede in Noord-Ierland.

De uitwisseling tussen Biden en Johnson markeert een ietwat ongemakkelijk begin van een nieuw hoofdstuk in de ‘special relationship’ tussen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Bekend is dat Biden een uitgesproken tegenstander is van de brexit. De nog zittende president Donald Trump geldt juist als een groot voorstander van de Britse uittreding uit de Europese Unie.

In september uitte Biden al zijn zorgen over Johnsons plan om internationale verdragen aan zijn laars te lappen middels een nieuwe internemarktwet, die de Britse regering in staat stelt om tegen het internationaal recht en eerdere overeenkomsten met de EU in te handelen. President Barack Obama, onder wie Biden acht jaar vicepresident was, dreigde in 2016 voorafgaand aan het brexit-referendum dat het VK in het geval van EU-uittreding „achterin de rij” zou moeten aansluiten voor het onderhandelen van vrijhandelsverdragen met de VS.

Die onderhandelingen begonnen tijdens het presidentschap van Trump, maar worden binnenkort overgenomen door de Biden-regering. Mogelijk duurt het nog jaren totdat de VS en het VK eruit zijn. Biden zei in september dat een Amerikaans-Brits vrijhandelsakkoord er mede op gericht moet zijn de vrede in Noord-Ierland te helpen bewaren en te voorkomen dat er weer een harde grens tussen Noord-Ierland en de Republiek Ierland ontstaat.

Een Britse functionaris zei dat het telefoongesprek tussen Biden en Johnson op vriendelijke toon en in goede sfeer werd gevoerd. Het VK heeft er altijd op gestaan dat het de vrede in Noord-Ierland niet in gevaar wil brengen en de stabiliteit in de regio wil waarborgen.