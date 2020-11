Biden: VS zijn klaar met chaos van regering-Trump

De Verenigde Staten zijn klaar met de „chaos” van het Trump-presidentschap. Joe Biden, Trumps Democratische tegenstrever in de presidentsverkiezingen, zei dat maandag op campagne in ‘swing state’ Ohio, waar beiden kans op winst hebben.

„Het is tijd voor Donald Trump om zijn biezen te pakken en naar huis te gaan”, was de boodschap van Biden. „We zijn klaar met de chaos. We zijn klaar met de tweets, de haat, het falen, de onverantwoordelijkheid.” Biden beloofde de corona-epidemie onder controle te krijgen als hij wordt gekozen.

Biden staat gezien over het hele land voor in de peilingen, maar als hij de meeste stemmen krijgt betekent dat niet automatisch dat hij president wordt. Hilary Clinton kreeg in 2016 de meeste stemmen, maar Trump kreeg destijds de meeste kiesmannen achter zich, waar het uiteindelijk om gaat.

Trump verwierp wat hij noemt „neppeilingen” op de laatste dag voor de verkiezingen. „We gaan toch winnen”, zei hij op campagne in Fayetteville in North Carolina, eveneens een belangrijke swing state. „We staan er over het geheel gezien goed voor in de echte peilingen.”