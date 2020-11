‘Biden volgende week bijgepraat over nationale veiligheid’

De aankomende president van de Verenigde Staten Joe Biden wordt volgende week bijgepraat over staatsveiligheidszaken, heeft een functionaris uit Bidens overgangsteam gezegd. De machtsoverdracht verloopt tot dusver moeizaam omdat de zittende president Donald Trump zijn verkiezingsnederlaag nog weigert toe te geven.

Volgens de medewerker van Bidens team, Jen Psaki, wordt de nieuwe president mogelijk beperkt in zijn capaciteiten om te regeren als hij nog langer niet door de inlichtingendiensten op de hoogte worden gebracht van belangrijke informatie. Vooralsnog weigert de federale overheidsdienst GSA Biden te erkennen als de winnaar van de verkiezingen. Daardoor kan hij niet beschikken over federale overheidsmiddelen en wordt de machtsoverdracht bemoeilijkt.

Psaki zei ook dat Biden deze week met zijn adviseurs heeft gesproken over benoemingen voor kabinetsposten. Volgens Psaki zal de aankomende president in gesprek blijven met het parlement over een pakket van economische steunmaatregelen in verband met de coronacrisis. Daarover is de laatste maanden sprake van een patstelling tussen president Trump, de Senaat, waarin de Republikeinen de meerderheid hebben, en het door de Democraten gecontroleerde Huis van Afgevaardigden.

De meerderheidsvoorzitter in het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, heeft vrijdag gezegd dat de geslonken Democratische meerderheid in het Huis geen aanleiding zal zijn voor meer samenwerking met de Republikeinen nu Biden de presidentsverkiezingen heeft gewonnen. „We hebben een grote overwinning geboekt in de laatste verkiezingen in 2018”, zei Pelosi tegen verslaggevers. „Die is nu kleiner, maar we hebben nog steeds de meerderheid, en daarbij wordt onze macht sterk uitgebreid doordat we een Democratische president in het Witte Huis hebben.”