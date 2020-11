Biden vergroot voorsprong op Trump in Nevada

Carson City (ANP/BLOOMBERG) - De Democraat Joe Biden heeft zijn voorsprong op president Trump in de cruciale staat Nevada vergroot, van ongeveer 8000 naar 12.000 stemmen. Het verschil is nu ongeveer een procentpunt.

De westelijke staat is goed voor zes kiesmannen. Als Biden daar wint en als wordt bevestigd dat hij in Arizona heeft gewonnen, heeft hij de benodigde 270 kiesmannen op zak. Hij kan dan worden uitgeroepen tot de 46e president van de VS.

Een kandidaat kan ongeacht het verschil een hertelling van de stemmen aanvragen.

Het campagneteam van president Trump kondigde eerder op de dag aan een rechtszaak aan te spannen vanwege vermeende verkiezingsfraude in Nevada. Zeker 10.000 mensen in de staat zouden hun stem hebben uitgebracht terwijl dat niet zou mogen. Bewijs werd niet geleverd.

Democrate Hillary Clinton won vier jaar geleden van Donald Trump in Nevada, met een voorsprong van 2,4 procentpunt.