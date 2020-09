Biden vergelijkt Trump met nazi

In dit overzicht worden uiteenlopende nieuwtjes rond de Amerikaanse verkiezingen voor het voetlicht gebracht. Deze week: Joe Biden vergelijkt Donald Trump met een nazi en een voormalig dictator. En de mogelijke benoeming van Amy Coney Barrett als lid van het hooggerechtshof vergroot de kans dat Obamacare wordt afgeschaft.

Wederzijdse beledigingen zijn in de verkiezingscampagne aan de orde van de dag. Joe Biden deed daar dit weekend nog een schepje bovenop door Donald Trump te vergelijken met één van de nazi-kopstukken: propagandachef Joseph Goebbels. Volgens de Democraat wekt de Republikein consequent de onterechte suggestie dat Biden een socialistische agenda zou voeren. Dit zou een poging zijn van de president om de aandacht af te leiden van zijn slechte aanpak van de coronacrisis.

De Democratische kandidaat vergeleek zijn rivaal ook nog met een socialistische dictator uit het verleden. „Trump verwijdert vreedzame protesten voor het Witte Huis door het leger. Deze vent is meer Castro (de voormalige Cubaanse dictator, JWK) dan Churchill.”

De Trump-campagne veroordeelde de vergelijking in sterke bewoordingen. Volgens een woordvoerder kon Joe Biden beter uitleggen waarom hij notoire antisemieten uitnodigde om te spreken op de Democratische partijconventie, dan belachelijke aanvallen op de president te doen. „Biden probeert wanhopig de Amerikanen af te leiden van zijn desastreuze prestaties uit het verleden en zijn socialistische beleid”, zei perswoordvoerder Ken Farnaso. De Republikeins Joodse Coalitie heeft Biden opgeroepen zijn „schokkende opmerking” in te trekken en zich ervoor te verontschuldigen.

Nazi-vergelijkingen zijn niet nieuw in verkiezingscampagnes. In 2014 vergeleek de latere Republikeinse presidentskandidaat Ben Carson de Verenigde Staten onder leiding van Barack Obama met nazi-Duitsland en in 2012 maakte Obama’s campagneadviseur David Axelrod een verkapte nazi-vergelijking over de campagne van Mitt Romney.

De uitspraken van Biden komen op een gevoelig moment. In de nacht van dinsdag op woensdag ontmoeten beide kandidaten elkaar voor het eerste presidentiële debat.

Obamacare?

Door de voorgenomen benoeming van rechter Barrett in het hooggerechtshof, neemt de kans toe dat Obamacare, de verplichte zorgverzekering voor Amerikanen, ongrondwettelijk wordt verklaard. Kort na de verkiezingen wordt deze kwestie namelijk behandeld door het hoogste Amerikaanse rechtscollege. De overleden Ruth Bader Ginsburg zou naar verwachting Obamacare grondwettelijk hebben verklaard. Barrett lijkt een tegenovergestelde mening te hebben. Mocht zij tijdig worden benoemd, dan is de kans aanzienlijk dat het hooggerechtshof een einde aan Obamacare maakt.

De Democraten slijpen inmiddels de messen. „President Trump wil met grote spoed een rechter in het hooggerechtshof benoemen die onze gezondheidszorg afschaft”, klinkt het in een nieuwe reclameboodschap. Afschaffen van Obamacare zal voor miljoenen mensen extra zorgkosten of géén zorgverzekering betekenen. Deze mogelijke gevolgen zal de campagne van Biden de komende weken nadrukkelijk naar voren brengen. Voor een kwart van de Amerikanen is het zorgstelsel het belangrijkste thema in de verkiezingen.