Biden vergelijkt belasting Trump met die van werkende Amerikanen

Het campagneteam van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft in een video de inkomstenbelasting die president Donald Trump in 2016 betaalde vergeleken met de belastingen die werkende Amerikanen betalen. Het is een reactie op het bericht van The New York Times dat Trump in 2016 en 2017 750 dollar aan inkomstenbelasting betaalde.

In de video worden beelden van onder meer leraren, verplegers en bouwvakkers getoond, telkens staat er dan bij vermeld hoeveel belasting zij jaarlijks betalen. Zo betalen leraren ruim 7000 dollar en bouwvakkers ongeveer 16.000 dollar. Biden wil hiermee aantonen dat de „selfmade miljardair” Trump aanzienlijk minder betaalt dan de gemiddelde Amerikaan. Ook running mate Kamala Harris deelde de video.

Ook andere Democraten reageerden boos en verbaasd op het bericht van The New York Times, dat overigens door Trump wordt afgedaan als nepnieuws. „Het artikel van The New York Times geeft een inkijk in hoe president Trump de wet heeft gebruikt om geen belasting te betalen”, aldus voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi. „Het is een teken van Trumps minachting voor de werkende Amerikanen dat hij jarenlang de belastingwet heeft misbruikt en daarna een wet heeft aangenomen om de rijken nog rijker te maken.”

Alexandria Ocasio-Cortez, een progressief lid van het Huis, zei dat zij in 2016 en 2017 duizenden dollars aan belasting afdroeg toen ze nog werkte als barvrouw. „Trump droeg nog minder bij aan het welzijn van ons land dan barpersoneel en ongedocumenteerde migranten. Donald Trump heeft nooit meer om ons land gegeven dan om zichzelf.”