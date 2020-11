Biden vereerd met uitverkiezing als nieuwe president VS

Joe Biden zegt vereerd te zijn om als 46e president van de Verenigde Staten te zijn gekozen. „Amerika, ik ben vereerd dat u mij hebt gekozen om ons grote land te leiden. Het werk dat voor ons ligt, zal moeilijk zijn. Maar ik beloof u dit: ik zal een president zijn voor alle Amerikanen. Of u nu op mij gestemd heeft of niet”, schrijft Biden op Twitter.

Biden komt met zijn reactie nadat diverse Amerikaanse media hem uitriepen als de winnaar van de presidentsverkiezingen. Volgens hen heeft hij gewonnen in de belangrijke swing state Pennsylvania, wat hem 20 kiesmannen oplevert en dat is genoeg voor de overwinning. „Ik zal het vertrouwen dat u in mij heeft gesteld niet beschamen”, twittert de Democraat die zijn account heeft aangepast met de omschrijving ‘President-Elect’ (aankomend president).