Biden: Trump is een idioot omdat hij geen mondkapje draagt

Joe Biden, de Democratische kandidaat voor het Amerikaanse presidentschap, heeft hard uitgehaald naar president Donald Trump omdat hij geen mondkapje droeg tijdens de plechtigheden van Memorial Day. Biden deed dat wel. „De president is een idioot, een absolute idioot als hij nu nog geen mondkapje draagt. Het macho-gedoe van de president kost levens,” zei de voormalig vicepresident in een gesprek met CNN.

Vanwege de uitbraak van het coronavirus overwegen veel staten maatregelen te nemen om de presidentsverkiezingen anders te organiseren. Een van de alternatieven is stemmen via de post. De Democraten zijn daar voor, terwijl de Republikeinen van Trump daar fel tegen gekant zijn omdat er te veel risico op fraude zou zijn.

Biden zei dat hij het hypocriet vindt dat de president stemmen per post afwijst zonder bewijs te leveren dat dat fraudegevoelig is. „De president liegt voortdurend over stemmen via de post. Terwijl hij zelf vanuit Washington zijn stemformulier voor Florida verstuurt.”

Biden verscheen maandag voor het eerst sinds 15 maart weer in het openbaar tijdens een herdenking in de stad New Castle in zijn thuisstaat Delaware. Hij was tot nu toe ruim twee maanden binnenshuis gebleven vanwege de maatregelen tegen het coronavirus.