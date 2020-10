Biden: Trump heeft nog steeds geen plan voor coronapandemie

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft in het laatste verkiezingsdebat met president Donald Trump nogmaals benadrukt dat de regering volgens hem nog steeds geen gestructureerd plan heeft om de coronapandemie aan te pakken. Trump herhaalde zijn eerdere bewering dat er tegen het einde van dit jaar een vaccin tegen het coronavirus is.

Op de vraag hoe Trump het land door de corona-epidemie wil leiden, antwoordde de president dat het einde van de pandemie in de Verenigde Staten in zicht zou zijn. Een vaccin zal volgens Trump in enkele weken worden aangekondigd. Hij verwees ook naar zijn eigen succesvolle behandeling tegen Covid-19. Trump benadrukte dat de pandemie een wereldwijd probleem is en gaf China de schuld van de virusuitbraak.

„Iedereen die verantwoordelijk is voor 220.000 doden zou geen president moeten blijven”, zei Biden. De president en zijn regering hebben volgens hem nog steeds geen plan. Biden zei dat hij alles in het werk zou stellen om ervoor te zorgen dat iedereen mondmaskers gaat dragen en dat hij landelijke standaarden zal invoeren voor versoepelingen. „Ik zorg ervoor dat we een plan hebben”, aldus Biden.

Toen moderator Kristen Welker bij Trump doorvroeg over het eventuele vaccin, zei Trump dat het mogelijk eind dit jaar gereed is en dat het leger klaarstaat om de vaccins te distribueren. Volgens Trump heeft hij adequaat gehandeld door inreizen vanuit China en Europa te verbieden. „Joe Biden noemde dat xenofobisch”, aldus de president.

Het eerste deel van het debat verliep ordelijk, in tegenstelling tot het eerste verkiezingsdebat tussen Trump en Biden. Dat ontaardde al direct in tal van interrupties en wederzijdse beledigingen.