Biden test opnieuw negatief op corona

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden is opnieuw negatief getest op het coronavirus. De test is zondag afgenomen, deelt het campagneteam van Biden mee. Vrijdag testte de voormalige vicepresident ook negatief.

Biden stond afgelopen dinsdag tegenover president Donald Trump tijdens een verkiezingsdebat dat op televisie werd uitgezonden. Trump maakte vrijdag bekend dat hij besmet is met het coronavirus, maar wanneer hij dat virus heeft opgelopen is niet bekend. Ook in zijn omgeving zijn meerdere vooraanstaande Republikeinen of medewerkers besmet geraakt. Daarop kondigde het team van Biden aan dat het alle uitslagen zal bekendmaken van de coronatests die de 77-jarige uitdager van Trump ondergaat.

Biden heeft in de campagne Trump meermaals verweten dat de president door zijn falende beleid medeverantwoordelijk is voor de vele besmettingen en doden in het land. Trump heeft het virus aanvankelijk afgedaan als een griepje dat vanzelf overgaat. De VS zijn het land met de meeste vastgestelde gevallen van het virus.