Biden tegen Afro-Amerikaan: wie Trump stemt is niet echt zwart

Democratisch presidentskandidaat Joe Biden heeft in de Verenigde Staten voor opschudding gezorgd met een verklaring ter ondersteuning van Afro-Amerikaanse kiezers. Biden zei vrijdag tegen een prominente Afro-Amerikaanse radiopresentator dat hij geen echte zwarte was als hij moest nadenken of hij hem steunde of president Donald Trump.

Biden (77), destijds vicepresident onder president Barack Obama, is erg populair bij Afro-Amerikanen. Op sociale media leidde zijn opmerking echter tot verhitte debatten; veel zwarten bekritiseerden de verklaring van Biden als neerbuigend.

De verkiezingscampagne van Trump veroordeelde de opmerking als „racistisch”. Dit laat zien dat de blanke Biden van mening is dat zwarten „niet in staat zijn, onafhankelijk te zijn of onafhankelijk kunnen denken”, aldus de campagne.