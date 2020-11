‘Biden stelt snel corona-commissie in’

De aanstaande president Joe Biden zal maandag al een team van deskundigen presenteren dat als taak krijgt de coronapandemie te bestrijden, berichten Amerikaanse media. Volgens CNN gaat Bidens variant van een ‘Outbreak Management Team’ uit twaalf mensen bestaan.

Voor de verkiezingen van afgelopen dinsdag had Biden al aangekondigd dat hij met gouverneurs en burgemeesters om de tafel wil in de strijd tegen corona. Sinds het begin van de pandemie stierven er in de Verenigde Staten meer dan 236.000 mensen aan Covid-19.