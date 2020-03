‘Biden staat in acht staten op winst, Sanders in drie’

De Amerikaanse oud-vicepresident Joe Biden wint in zeker acht staten de Democratische voorverkiezingen. Dat melden The New York Times en CNN op basis van de al getelde stemmen. In bijna geen enkele staat zijn alle stemmen al geteld.

Senator Bernie Sanders wint volgens Amerikaanse media in zijn thuisstaat Vermont en in Colorado. Volgens Fox News en The New York Times wint hij ook in Utah.

Uit de eerste uitslagen blijkt dat Biden zeker 99 kiesmannen binnenhaalt. Sanders staat op Super Tuesday op 49, Michael Bloomberg op zeven en Elizabeth Warren op vier.

Het winnen van een staat betekent niet dat een kandidaat alle kiesmannen, zogeheten delegates, van die staat krijgt. Iedere kandidaat die meer dan 15 procent van de stemmen binnenhaalt, krijgt kiesmannen in de staat toebedeeld.

De uitslagen in de grootste staten waar dinsdag (lokale tijd) is gestemd, moeten nog binnenkomen. In Texas gaat Sanders nipt aan de leiding, de exitpolls in Californië worden rond 05.00 uur (Nederlandse tijd) verwacht.