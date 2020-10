Biden staakt verspreiden negatief campagnemateriaal, Trump niet

Joe Biden, de Democratische presidentskandidaat, haalt voorlopig al het negatief getinte campagnemateriaal over zijn tegenstander president Donald Trump uit roulatie. Dat geldt zowel op internet als in de traditionele media, melden Amerikaanse media.

De campagne van Trump verandert de strategie niet en blijft negatieve spotjes uitzenden. De reden is dat Biden zich vrijdag „negatief heeft uitgelaten over de president, terwijl hij in geen positie was om iets te zeggen,” zei Tim Murtaugh, hoofd communicatie van de campagne van de president tegen nieuwszender NBC.

Biden deelde zijn voornemen mede nadat bekend werd dat Trump positief testte op het coronavirus. Biden zou dat al hebben besloten voordat bekend werd dat Trump uit voorzorg naar het ziekenhuis wordt gebracht. De oud-vicepresident staakt hij zijn campagne niet volledig.

Biden testte naar eigen zeggen vrijdag twee keer negatief op het coronavirus.