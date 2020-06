Biden spreekt met leiders zwarte gemeenschap in Delaware

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft maandag met leiders van de zwarte gemeenschap in de Amerikaanse stad Wilmington gesproken over de protesten in het land en over institutioneel racisme. Het gesprek vond plaats in een kerk en het is een van de eerste keren dat Biden naar buiten gaat sinds het begin van de lockdown vanwege het coronavirus.

In het begin van het gesprek luisterde Biden vooral naar wat zijn gesprekspartners hem te zeggen hadden. Ze uitten hun zorgen over de aanpak van racisme binnen onder meer de politie. Ook vroegen ze Biden om een zwarte vrouw als running mate te nemen.

De voormalig vicepresident van de VS zei dat hij in zijn eerste honderd dagen als president een raad van toezicht wil opstarten voor de politie. Ook is hij van plan om, als hij gekozen wordt, een belangrijk deel van het geld bedoeld voor de wederopbouw na de coronacrisis te gebruiken om minderheden in het land te helpen. Minderheden in de VS worden onevenredig hard getroffen door de crisis. Hij wil dan ook direct institutioneel racisme aanpakken.

Biden deed geen toezeggingen over wie zijn running mate en dus mogelijk vicepresident wordt. Hij zei wel dat er een aantal zwarte vrouwen op de kandidatenlijst staan.