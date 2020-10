Biden: scheiden migrantenkinderen van ouders misdadig

De Democratische kandidaat voor het Amerikaanse presidentschap Joe Biden heeft hard uitgehaald naar het voormalige beleid van de Trump-regering om de kinderen van illegale migranten te scheiden van hun ouders. Biden noemde dat beleid „misdadig” tijdens het laatste verkiezingsdebat. Trump stelde dat het bewuste beleid juist dateerde uit de Obama-periode.

In het derde debatsegment ging het over Amerikaanse families en bracht gespreksleider Kristen Welker het familiescheidingsbeleid aan de orde. Daarop opende Biden frontaal de aanval op de Trump-regering.

De Verenigde Staten begonnen in mei 2018 met het beleidsmatig scheiden van migrantengezinnen. Nadat er in binnen- en buitenland alom schande was gesproken van beelden van huilende kinderen in kooien, besloot de regering de praktijken na zes weken weer te staken, behalve in gevallen waarin de ouders „een risico” voor hun kinderen vormden.

Biden hamerde er nog eens op dat meer dan 500 kinderen nog steeds niet met hun ouders zijn herenigd. President Trump zei dat het familiescheidingsbeleid dateerde uit het Obama-tijdperk. „Hij bouwde de kooien, wij pasten het beleid aan”, aldus de president, die nooit een geheim heeft gemaakt van zijn harde aanpak van illegale migranten.

In het derde segment kwamen ook het zorgstelsel en sociaaleconomische ongelijkheid aan bod. Trump gaf de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi er de schuld van dat er nog altijd geen coronasteunpakket is.

Biden stelde dat als de conservatieve meerderheid in het Hooggerechtshof een streep zet door de zorgverzekeringswet van de Obama-regering, Amerikanen met gezondheidsproblemen geen ziektekostenverzekering meer kunnen krijgen. Volgens de Democratische presidentskandidaat laat Trump die Amerikanen in de kou staan en heeft de president geen plan voor hen.

Trump op zijn beurt stelde dat Biden naar een collectief zorgverzekeringsstelsel wil, waardoor Amerikaanse middeninkomens hun particuliere zorgverzekering zouden kwijtraken. Biden ontkende dat en stelde dat hij een collectieve zorgverzekering optioneel wil maken en geen einde wil maken aan particuliere zorgverzekeringen.