Biden roept Amerikanen op mondkapje te dragen

Aanstaand president Joe Biden roept Amerikanen op een mondkapje te dragen om het coronavirus terug te dringen. „Doe het voor jezelf, doe het voor je buur. Een masker is geen politiek statement maar een goede manier om het land weer bij elkaar te krijgen”, zei hij in een toespraak in zijn woonplaats Wilmington.

Met die laatste uitspraak verwijst hij naar Donald Trump, die er een sport van lijkt te maken om geen mondkapje te dragen bij bijeenkomsten. Veel van diens aanhangers laten dat ook achterwege. Biden benadrukte dat het wel een effectief middel is om verspreiding van het virus te stoppen.

Biden zei er alles aan te doen om de pandemie te keren als hij is beëdigd. Hij waarschuwde dat de VS een heel donkere winter staan te wachten. Een vaccin is er volgens hem waarschijnlijk niet binnen enkele maanden. Hij maakte maandag bekend wie plaatsneemt in zijn twaalfkoppige team van deskundigen dat aanbevelingen gaat doen om het coronavirus onder controle te krijgen.

Eerder op de dag wees Biden erop dat de VS dagelijks meer dan duizend mensen verliezen aan Covid-19. Het land heeft bijna 10 miljoen besmettingen en bijna 240.000 coronadoden gemeld, met afstand het hoogste aantal ter wereld.