Biden: Presidentschap Trump ramp voor zwarten

Het presidentschap van Donald Trump is een ramp geweest voor zwarte Amerikanen, heeft de Democratische presidentskandidaat Joe Biden gesteld in het eerste verkiezingsdebat. Biden verwees onder meer naar Trumps weigering in 2017 om extreemrechtse demonstranten in Charlottesville te veroordelen en noemde Trump een racist.

Biden memoreerde Trumps optreden na de Unite the Right-demonstratie in Charlottesville, waarbij onder anderen leden van de Ku Klux Klan meeliepen. "Ik denk dat er hele goede mensen waren aan beide kanten", zei Trump toen. Ook bekritiseerde Biden het harde optreden van de politie tegen vreedzame demonstranten voor het Witte Huis na de gewelddadige dood van de zwarte arrestant George Floyd.

Trump stelde juist dat Biden een racist is en wees op een misdaadwet waar Biden in 1994 als senator voor stemde. Die wet had als gevolg dat onevenredig veel zwarte mensen gevangenisstraffen kregen. "Je noemde ze superroofdieren", beet Trump Biden toe. Ook verweet hij Biden dat hij de politie niet steunt. "Ik steun de politie. U kan het woord wetshandhaving niet eens uitspreken", aldus de president.

Biden verweet Trump aan het einde van het kwartier waarin het over racisme ging dat hij mensen niet bijeenbrengt maar alleen maar meer olie op het vuur gooit. Trump weigerde desgevraagd extreemrechtse milities te veroordelen die recentelijk geweld pleegden in de steden Portland en Kenosha. De president zei dat antifascistische groepen juist het probleem zijn.

