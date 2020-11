Biden met zeker 279 kiesmannen naar Witte Huis

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft de verkiezingen gewonnen met zeker 279 kiesmannen, maar dat kunnen er ook nog meer worden. Op meerdere plaatsen in de VS worden nog steeds stemmen geteld. Sommige media zetten de Democraat al veel verder op voorsprong.

Kandidaten winnen presidentsverkiezingen niet door landelijk de meeste stemmen te krijgen, maar door voldoende kiesmannen achter zich te krijgen. Wie de meeste stemmen krijgt in een staat, krijgt doorgaans ook alle kiesmannen die daar zijn te verdelen. Door te winnen in Pennsylvania (20 kiesmannen) ging Biden over de cruciale grens van 270 van de 538 kiesmannen die nodig zijn om te winnen.

Biden stond eerder op zaterdag volgens veel media op 253 kiesmannen. Door de winst in Pennsylvania kwam hij uit op 273. Nieuwszenders wezen hem later ook aan als winnaar in Nevada (6 kiesmannen), waardoor hij op 279 kwam te staan. Fox News kent de Democraat al 290 kiesmannen toe. Dat komt omdat die nieuwszender hem ook als winnaar aanwijst in Arizona (11 kiesmannen). Veel andere media durven dat nog niet aan.

De aankomende president won in zeker drie staten die in 2016 nog naar zijn rivaal Donald Trump gingen: Michigan, Pennsylvania en Wisconsin. Als Biden ook in Arizona de meeste stemmen krijgt, komt daar nog een vierde staat bij. In sommige staten is nog geen winnaar bekend. Dat zijn Alaska, Georgia en North Carolina. Die staten kunnen op dit punt het verschil niet meer maken voor Trump, die volgens verschillende media op 213 of 214 kiesmannen staat.