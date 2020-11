Biden maakt nog kans op zege in Georgia

De Amerikaanse president Donald Trump is nog niet zeker van de overwinning in de belangrijke staat Georgia. Hij heeft een voorsprong van 12.835 stemmen op tegenstander Joe Biden, nu 98 procent van de stemmen is geteld. Het hoofd van de kiesraad in de staat liet donderdag weten dat er nog 47.277 stemmen moeten worden geteld.

Als Biden ongeveer 60 procent van die overgebleven stemmen krijgt, gaat hij Trump voorbij en wint hij de zestien kiesmannen van Georgia. Daarmee is hij vrijwel zeker van het presidentschap. En volgens nieuwszender CNN is het niet onmogelijk voor Biden om Trump nog in te halen. De niet-getelde stemmen komen vooral uit delen van de staat waar de Democraten veel aanhangers hebben, zoals de hoofdstad Atlanta.

Behalve de nog niet-getelde stemmen, zijn er misschien ook nog stemmen van militairen uit Georgia onderweg vanuit het buitenland. Als die zijn verstuurd op verkiezingsdag, afgelopen dinsdag, en voor vrijdag aankomen, zijn de stemmen geldig en moeten ze nog geteld worden. Hoeveel van die stemmen onderweg zijn, is niet bekend. Volgens de autoriteiten in Georgia hebben bijna 9000 militairen een stembiljet aangevraagd. Ook die kunnen voor Biden belangrijk zijn. Volgens de legernieuwssite Military Times hebben jonge militairen een voorkeur voor Biden, terwijl veteranen vooral Trump steunen.

Ook voor Trump is de uitslag in Georgia van belang. Zonder de kiesmannen van de staat wordt het heel moeilijk voor hem om nog een tweede termijn binnen te slepen.

De Democraten hebben dit jaar veel geld en energie in de campagne in Georgia gestoken. Ze dachten een kans te maken door steun van donkere en hoogopgeleide inwoners van plaatsen als Atlanta en Athens. De laatste Democratische presidentskandidaat die in Georgia won, was Bill Clinton in 1992.