Biden maakt dinsdag eerste namen ministers bekend

Aanstaand president Joe Biden van de Verenigde Staten maakt dinsdag de eerste namen bekend van ministers die hij in zijn regering wil hebben. Zijn stafchef Ron Klain kondigde dat zondag aan op nieuwszender ABC. Hij wilde nog geen tipje van de sluier oplichten.

Biden heeft beloofd een regering te vormen die de diversiteit van zijn land weerspiegelt. Hij heeft al een minister van Financiën gekozen, zei hij vorige week. Biden wordt op 20 januari beëdigd. Vanwege de coronacrisis zal de inauguratie een ‘ingetogen karakter’ hebben en niet het massa-evenement worden dat de inauguratie normaal gesproken is.

Trump heeft Bidens overwinning nog altijd niet erkend. Het kamp Trump heeft in verschillende staten tientallen rechtszaken aangespannen, maar Trump is in vrijwel alle gevallen in het ongelijk gesteld, zelfs door rechters die hij zelf benoemd heeft.

Klain noem de weigering van Trump om mee te werken aan de machtsoverdracht schadelijk, maar het verandert volgens hem niets aan de feiten. Het kamp van Biden verzocht al meermalen om medewerking en geld om de overdracht in goede banen te leiden.

De Amerikaanse overheidsdienst General Services Administration (GSA) moet de verkiezingsoverwinning van de Democraat Joe Biden erkennen. Emily Murphy, een door president Donald Trump benoemde ambtenaar die leiding geeft aan de GSA, weigert vooralsnog Bidens verkiezingszege te erkennen, waardoor het overgangsteam geen toegang heeft tot federale middelen.

Een medewerker van Bidens overgangsteam stelt dat juridische stappen tegen de GSA worden overwogen als de organisatie de Democratische verkiezingszege niet erkent.