Biden maakt comeback op Super Tuesday

De Amerikaanse oud-vicepresident Joe Biden heeft een comeback gemaakt bij de voorverkiezingen van zijn partij op Super Tuesday. Hij wint volgens Amerikaanse media in zeker negen van de veertien staten. Hoofdprijs Californië gaat volgens exitpolls vermoedelijk naar Bernie Sanders.

De voormalige vicepresident van Barack Obama stevent af op winst in Virginia, North Carolina, Arkansas, Oklahoma, Tennessee, Alabama, Minnesota en Massachusetts: de thuisstaat van rivaal Elizabeth Warren. Ook wint Biden volgens prognoses in Texas, waar dinsdag na Californië de meeste gedelegeerden zijn te verdelen.

„Een paar dagen geleden verklaarden de pers en commentatoren onze campagne dood”, zei de 77-jarige Biden in Los Angeles tegen verslaggevers. „Ik ben hier om te melden dat we beslist nog in leven zijn.”

Biden deed het eerder nog slecht bij voorverkiezingen in Iowa, New Hampshire en Nevada, maar zijn campagne kreeg kort voor Super Tuesday een nieuwe impuls. De senator won in South Carolina en zijn rivalen Pete Buttigieg en Amy Klobuchar trokken zich terug. Zij spraken vervolgens hun steun uit voor Biden.

Aanhangers zien de oud-vicepresident als een gematigd alternatief voor Sanders (78), die zich vermoedelijk de winnaar mag noemen in Californië, Colorado, Utah en zijn thuisstaat Vermont. Het kamp van Biden ziet Sanders als te links om bij presidentsverkiezingen een kans te maken tegen de Republikein Donald Trump.

De grote verliezers op Super Tuesday zijn oud-burgemeester van New York Michael Bloomberg en senator Elizabeth Warren. Miljardair Bloomberg stak honderden miljoenen in zijn campagne en wint wel kiesmannen, maar was volgens voorlopige uitslagen alleen in het overzeese Samoa de populairste kandidaat.

President Trump dreef op Twitter de spot met Bloomberg. „Zijn ‘politieke’ consultants hebben hem misleid. Hij ging voor 700 miljoen dollar het schip in en het leverde hem alleen de bijnaam Mini Mike op en de complete vernietiging van zijn reputatie. Goed bezig Mike!”

Democraten strijden tijdens de voorverkiezingen om de steun van ‘delegates’ die op de Democratische conventie de officiële presidentskandidaat van de partij kiezen. Een kandidaat heeft minstens 1991 van die kiesmannen nodig om dan direct gekozen te worden. Op Super Tuesday zijn er 1357 te verdelen: ongeveer een derde van het totaal.