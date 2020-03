Biden leidt voorverkiezingen in staten Mississippi en Missouri

Voormalig vice-president Joe Biden lijkt de meeste gedelegeerden achter zich te krijgen bij de voorverkiezingen van de Democraten in de staten Mississippi en Missouri. De 77-jarige Biden behaalt volgens de eerste exitpolls duidelijker meer stemmen dan zijn grootste rivaal Bernie Sanders.

In Mississippi worden 36 gedelegeerden verdeeld, in Missouri 68. In de staat North-Dakota is het nog te vroeg om een voorspelling van de uitslag te kunnen geven.

De meeste gedelegeerden worden dinsdag verdeeld in de staat Michigan, 125. De eerste voorspellingen in die staat wijzen op een nek-aan-nekrace tussen Biden en Sanders. Er zijn ook nog voorverkiezingen in de staten Idaho en Washington.