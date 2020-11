Biden krijgt zegeningen en felicitaties van paus

Paus Franciscus heeft donderdag telefonisch met Joe Biden gesproken om zijn „zegeningen en felicitaties” aan te bieden aan de verkozen president van de Verenigde Staten. Dat meldt het overgangsteam van de Democraat donderdag in een verklaring.

Biden vertelde de paus dat hij wilde samenwerken aan zaken als de zorg voor de armen, het aanpakken van de klimaatverandering en het verwelkomen van immigranten en vluchtelingen.

Biden (77) is pas de tweede verkozen katholiek voor het Amerikaanse presidentschap, na John F. Kennedy in 1960.

Tijdens zijn campagne tegen president Donald Trump deed Biden vaak een beroep op zijn Ierse katholieke wortels en beloofde hij „de ziel van Amerika te herstellen” na vier jaar bitterheid. Hij droeg ook regelmatig een rozenkrans die toebehoorde aan zijn overleden zoon Beau Biden.

Ook paus Franciscus had een gespannen relatie met Trump. Begin 2019 noemde hij het project van Trump om een muur te bouwen op de grens tussen de VS en Mexico „waanzin”. Eerder in 2016 deed de paus veel stof opwaaien toen hij tijdens een bezoek aan Mexico zei dat iemand die denkt over het bouwen van muren in plaats van bruggen „niet christelijk is”. Trump zei daarop: „Voor een religieuze leider is het schandelijk om iemands geloof in twijfel te trekken.”

In 2015 ontmoette de paus de toenmalige vicepresident Biden in Washington toen Franciscus een toespraak hield in het Amerikaanse Capitool voor een gezamenlijke vergadering van het Congres.