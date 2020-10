Biden krijgt fors meer donaties dan Trump

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft in september 383 miljoen dollar aan campagnedonaties ontvangen. Dit is een record. Donald Trump kreeg ‘maar’ 248 miljoen dollar binnen en heeft ook veel minder geld in kas. Daarmee heeft Biden een belangrijk voordeel in de laatste weken van de campagne.

Financiële steun voor presidentskandidaten zijn historisch gezien een goede voorspeller voor wie de verkiezingen wint. Sinds 1980 wist slechts één kandidaat een overwinning te boeken ondanks een kleinere campagnekas. Dat was Donald Trump in 2016. De zittende president haalde honderden miljoenen minder op dan Hillary Clinton, maar won desondanks de verkiezingen.

Om in november als president te worden herkozen, moet Trump zijn huzarenstukje uit 2016 herhalen. Biden heeft inmiddels in totaal zo’n 200 miljoen dollar meer opgehaald dan zijn Republikeinse tegenstander en had volgens zijn campagne op 1 oktober ruim 430 miljoen in kas. Hoewel de 250 miljoen die Trump op diezelfde datum nog kon uitgeven niet mis is, steekt dit bedrag schril af bij de dollars die Biden te besteden heeft.

Bloomberg

Niet al het geld staat op de rekening van de campagnes; een deel van de donaties is binnengekomen via het partijbestuur en via de zogeheten Super PAC’s. Dit zijn politieke actiecomités waaraan rijken ongelimiteerd kunnen geven. Via deze route heeft casinomagnaat Sheldon Adelson 75 miljoen dollar gedoneerd aan een Super PAC dat Trump steunt.

Voormalig presidentskandidaat Michael Bloomberg is op zijn beurt van plan 100 miljoen dollar te investeren in de Democratische campagne in Florida om te zorgen dat deze staat in ieder geval in meerderheid op Biden stemt. Voor beiden zijn dit soort bedragen geen knoop van hun jas gezien hun vermogen van respectievelijk 34 en 55 miljard dollar.

Harrisfactor

Dat Biden meer geld zou ophalen dan Trump was niet verwacht. De Republikeinse presidentskandidaat begon het jaar met een voorsprong van 150 miljoen dollar aan ontvangen donaties en bijna 100 miljoen meer op de bank. Sinds Biden de Democratische nominatie in de wacht sleepte, heeft hij echter met grote stappen het verschil goedgemaakt.

Een belangrijke factor hierbij is de inzet van vicepresidentskandidate Kamala Harris. De running mate van Biden is een ster in het binnenhalen van financiële steun. De campagne-inkomsten van de Democraat schoten echter het meest omhoog na het overlijden van rechter Ruth Bader Ginsburg en de daaropvolgende aankondiging van president Trump dat hij voor de verkiezingen een nieuw lid van het hooggerechtshof zou benoemen.

Voorsprong

Met het enorme bankkapitaal kan Biden in de laatste weken van de verkiezingsrace onder andere veel meer advertenties en tv-reclames inkopen dan Trump.

De Democratische campagne heeft in vrijwel elke staat waar beide kandidaten nog kunnen winnen meer reclametijd ingekocht. Ondanks dat campagnespotjes zeker niet allesbepalend zijn, zou het Republikeinse team liever meer geld uit kunnen geven dan nu het geval is, stelt Mike DuHaime, een Republikeinse politiek consultant. Hij noemt de situatie „niet ideaal.”

Tim Murtaugh, communicatiedirecteur van Trumps campagne, is echter positiever gestemd dan zijn partijgenoot DuHaime. „President Trump gaat het laatste stuk (van de campagne, JWK) in met kracht, middelen, prestaties en een enorme ‘oorlog’ in het veld die nodig zijn om zijn boodschap te verspreiden en herverkiezing veilig te stellen”, tweette Murtaugh na de bekendmaking van de financiële cijfers van september.